Casse Rurali hanno intermediato 31 miliardi di euro nel 2022

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Le Casse Rurali hanno intermediato lo scorso anno 31 miliardi di euro. La raccolta complessiva è stabile a 21,5 miliardi (invariata la diretta e in crescita del 7,6% il risparmio amministrato), tengono, anche se in leggera flessione, i prestiti a 9,7 miliardi (-0,9%). Le Casse hanno il primato della solidità (CET1 medio oltre il 24%), tema questo particolarmente sensibile in questa fase, anche dal punto di vista della tutela dei depositanti. Il Superbonus 110% ha generato cessioni di credito per 715 milioni di euro ad 11.500 clienti. L'aumento dei tassi si fa sentire sui nuovi finanziamenti alle famiglie per l'acquisto della prima casa. Nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 risultano in calo di circa il 10%.

I rappresentanti degli enti del credito cooperativo trentino si sono incontrati a Trento nella sede della Federazione per il consueto convegno annuale in preparazione dell’assemblea generale (quest’anno elettiva) che si terrà il prossimo 8 giugno. "Riprendiamoci la centralità del movimento cooperativo – ha affermato nel suo saluto il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni – nei confronti di chi ci vorrebbe marginalizzare. La cooperazione, compresa quella di credito, ha contribuito a realizzare una maggiore equità". Ha aggiunto il vice Claudio Valorz: "In Trentino il sistema cooperativo è un modello di sviluppo distintivo che va valorizzato in tutte le sue componenti".

Il risultato netto delle Casse Rurali trentine - comunica una nota - mostra una cifra importante che può ingenerare incomprensioni, 120 milioni di euro, risultato per metà dovuto all’aumento dei tassi attivi dei titoli detenuti dalle Casse, e per l’altra metà dalla crescita dei tassi alla clientela. Nelle Casse Rurali gli utili non premiano gli azionisti, ma per il 90% vanno a riserva indivisibile e concorrono a formare il patrimonio. Il resto è destinato al fondo mutualistico Promocoop (3%) e in beneficienza. Da ricordare che negli anni successivi al 2015, anno in cui le Casse perdevano 116 milioni a causa dei crediti deteriorati anziché guadagnarne, il patrimonio si è molto deteriorato, e ancora non si è completamente ricostituito.

Indicati i candidati del settore credito che saranno eletti nel nuovo consiglio della Federazione: Silvio Mucchi, Marco Misconel, Maurizio Maffei ed Enzo Zampiccoli.



Nel 2015 le Casse Rurali trentine erano 41, attualmente sono 12, e probabilmente scenderanno ad 11 a breve. Avevano 365 sportelli, ora sono 289, 2.275 dipendenti, ora 2.043. Sono cresciuti i soci: da 127.000 del 2015 a 130.000. Sette anni fa le Casse avevano in media 9 sportelli e 3.000 soci. Adesso in media hanno 24 sportelli ed 11.000 soci. In Italia la densità media degli sportelli bancari è di 36 sportelli ogni 100.000 abitanti, in Europa 22, in Trentino 68,4. Le Rurali mantengono quote di mercato rilevanti: sui depositi il 56%, con prevalenza sulle famiglie (63%) rispetto alle imprese (50%) e sui prestiti il 41%, distribuito tra il 57% per le famiglie e 33% per le imprese. Le Casse Rurali hanno ripreso con forza a sostenere iniziative sul territorio, siano esse di carattere, sportivo, culturale o sociale: dai 9,4 del 2021, gli investimenti in questo settore sono saliti a 12,5 milioni di euro. (ANSA).