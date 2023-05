Brennero, delegazione della Csu al Bundestag in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Una delegazione della Csu del Bundestag della Repubblica Federale Tedesca è in visita in Alto Adige ed ha avuto un confronto istituzionale con il presidente Arno Kompatscher e membri della giunta provinciale.

Una soluzione su larga scala al problema del traffico lungo il corridoio del Brennero è stato uno dei temi del confronto.

Durante un incontro informativo con l'assessorato provinciale alle infrastrutture e mobilità, l'assessore, Daniel Alfreider, ha informato sui progetti e piani altoatesini per l'Agenda Corridoio del Brennero, citando in particolare, la proposta di un sistema di gestione del traffico transfrontaliero con finestre temporali (slot) che possono essere prenotate in anticipo. Alfreider ha definito "il monitoraggio del traffico lungo le strade statali e provinciali un importante prerequisito: perché oltre alla cooperazione tra le autostrade, abbiamo bisogno anche di uno scambio costante di dati sulle strade di livello inferiore".

Nell'incontro con la giunta, la delegazione ha parlato anche della crisi climatica ed energetica, dell'aumento del costo della vita in generale e degli alti costi abitativi in ;;particolare: tutto ciò grava pesantemente sulla popolazione ed è una grande sfida per i politici. Gli interlocutori hanno convenuto che è importante non perdere di vista la giustizia sociale.

La delegazione CSU del Bundestag tedesco si è informata anche sui rapporti dell'Alto Adige con il governo italiano. Il presidente Kompatscher ha informato delle trattative in corso con Roma in relazione all'autonomia della Provincia di Bolzano, soprattutto "per ripristinare le competenze autonomistiche che sono state limitate dalla riforma costituzionale del 2001 con e sentenze della Corte costituzionale italiana".

La delegazione ha visitato anche il cantiere del tunnel di base del Brennero a Mules. (ANSA).