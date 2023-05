Achammer, 'Durnwalder non meritava tutto questo'

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - "L'ex governatore Luis Durnwalder ha dato la sua impronta all'Alto Adige, l'ha progettato e fatto progredire in modo significativo. Certamente non a scapito della Provincia e degli suoi abitanti. Gli aspetti giuridici saranno decisi dal tribunale. A livello umano, conosciamo già il verdetto: Luis Durnwalder non meritava tutto questo", dichiara sui social media il segretario della Svp Philipp Achammer. A nome del partito, esprime ancora una volta "piena solidarietà" all'ex governatore. (ANSA).