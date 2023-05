Una nuova vasca per i bambini al lido 'Manazzon' di Trento

(ANSA) - TRENTO, 15 MAG - Il lido "Manazzon" di Trento è stato dotato di una nuova vasca "baby", realizzata dove è già presente lo "spraypark", in sostituzione della vecchia piscina per i più piccoli. Collocato sul lato sud est del lido, lo spazio destinato ai bambini è un ambito protetto e separato rispetto a quelli destinati agli adulti. L'accessibilità sarà garantita - informa il Comune - sia direttamente dalla zona vasche limitrofa (e pertanto già a piede nudo), sia dall'area a prato adiacente.

La nuova zona "baby" è strutturata sulla base delle esigenze dei bimbi più piccoli. Con una geometria di forme curvilinee, la vasca ha un'altezza massima di 30 centimetri e una superficie d'acqua di 110 metri quadrati. Sono previsti giochi e getti d'acqua. Il costo dell'intervento ammonta a 700.000 euro. I lavori sono iniziati a gennaio e, condizioni meteo permettendo, dovrebbero essere completati in vista dell'apertura del lido.

La nuova piscina rientra nel percorso di riqualificazione del complesso sportivo di via Fogazzaro. Un ulteriore finanziamento approvato nel 2021 è stato destinato al completamento degli allestimenti ludici già installati l'estate scorsa e degli spazi destinati ai bambini.

Dal 20 maggio aprirà la vasca olimpica da 50 metri esterna (dalle 6.30 alle 21 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21 sabato e domenica), mentre l'intero lido con bar e servizi vari aprirà sabato 27 maggio. Il lido di Trento nord-Gardolo aprirà invece venerdì 2 giugno dalle 9 alle 21 (dal primo agosto fino alle 20). (ANSA).