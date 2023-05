Il 7 ottobre la giornata dei Locali storici d'Italia

(ANSA) - MERANO, 15 MAG - Si terrà il 7 ottobre 2023 la terza giornata nazionale dei Locali storici italiani: lo ha deciso a Merano l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Locali Storici d'Italia, il sodalizio culturale che riunisce circa 200 tra i più antichi e prestigiosi alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari protagonisti della storia d'Italia per gli eventi di cui sono stati promotori o sede e per i personaggi illustri che li hanno frequentati.

L'Associazione, che gode del patrocinio del ministero della Cultura, da 46 anni ha come missione la valorizzazione e la tutela dei Locali iscritti.

Per quella giornata, in cui i gioielli dell'accoglienza e della ristorazione italiana si metteranno in mostra, verrà realizzata e distribuita a chi visiterà i locali storici d'Italia (dal Gambrinus di Napoli al Florian di Venezia passando per innumerevoli luoghi simbolo delle nostre città ricchi di opere d'arte e di storia) una cartolina ricordo realizzata nell'ambito di un contest in collaborazione con lo Ied di Milano.

Nel corso della partecipata Assemblea, con la presenza di gestori e proprietari di locali storici di tutta Italia, è stata ricordata la presentazione in Senato di un disegno di legge per la tutela e la valorizzazione dei locali storici in Italia. "Si tratta del primo passo - spiega il presidente dell'associazione Enrico Magenes - per ottenere un riconoscimento a chi lavora ogni giorno per salvaguardare e portare avanti queste meravigliose eredità che chi ci ha preceduto ha lasciato a noi ed al Paese. I nostri locali rappresentano una eccezionale forza di attrattivi turistica, soprattutto per il turismo internazionale che è sempre più alla ricerca dell'Italian Way of Living'. Un patrimonio che non si può perdere e di cui bisogna parlare".

Insomma, sottolinea Magenes, "mentre assistiamo all'appiattimento dei nostri centri storici, con negozi e catene commerciali che puoi trovare ormai uguali ovunque da New York a Pechino, nelle nostre strutture che hanno tutte almeno un secolo di storia, si possono vivere esperienze uniche ed irripetibili al di fuori di un contesto di civiltà millenaria come quello italiano". (ANSA).