Zanin, 'non decolla la lista provinciale delle civiche'

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - "Non ci attiveremo direttamente alle elezioni provinciali, perchè siamo una lista civica con interessi rivolti verso il comune di Bolzano. Avremmo avviato un iter in un'ottica provinciale, solo se si fosse creato un movimento unitario e non divisivo che potesse aumentare la rappresentanza degli italiani in Consiglio provinciale, ma per diversi veti incrociati, questo non è possibile", così Roberto Zanin, leader della lista civica di Bolzano "Oltre/Weiter", in conferenza stampa a Bolzano.

"Il direttivo della lista civica Oltre ha deciso di non prendere parte a liste nazionali", ha spiegato Zanin in risposta all'offerta ricevuta da Fratelli d'Italia di aderire alla propria lista e questo "nonostante un rapporto eccellente che mi lega a Marco Galateo", ha precisato Zanin che si è detto "onorato della proposta". "Siamo aperti ad un processo di aggregazione in un'ottica provinciale, ma è molto difficile.

Questo processo potrebbe necessitare di ancora più tempo, del resto non è riuscito per 50 anni", ha detto Zanin che ha spiegato che personalmente non avrebbe comunque voluto candidarsi per il consiglio provinciale, "perché non so quale contributo avrei potuto dare in Provincia. Ognuno - ha aggiunto - deve dare il contributo che può dare, nel mio caso è quello comunale, sia come sindaco che creando un progetto diverso".

(ANSA).