Messner, 'l'Euregio lentamente incomincia a funzionare'

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - "L'Euregio lentamente incomincia a funzionare, perché la gente la accetta. Per decenni gli altoatesini non hanno voluto lavorare assieme ai trentini, adesso anche il Tirolo del nord ne fa parte e speriamo che alla fine il Tirolo storico riesca a lavorare sempre più insieme per risolvere i problemi comuni", lo ha detto l'alpinista Reinhold Messner, intervenuto oggi ad Ala alla festa dell'Euregio.

"L'orso e il lupo sono un grande problema per la gente che vive in montagna, e dobbiamo trovare finalmente una pace fra animalisti e contadini di montagna, perché se i contadini non possono più stare nei loro territori, perché orsi e lupi distruggono le loro greggi, significa che non ci sarà più nessuna tutela della montagna. La cultura della montagna in Italia è rimasta solo più nel Trentino e nel Sudtirolo e in Austria nel Tirolo, altrove non è più sotto tutela di nessuno", ha spiegato il re degli ottomila. Secondo Messner "gli animalisti devono capire che serve un equilibrio in tutto quello che riguarda la natura e i politici devono capire che non devono seguire sempre le maggioranze, infine - ha concluso Messner - una pecora è un animale, come l'orso e il lupo".

Per quanto riguarda il turismo, secondo Messner serve una decrescita: "dobbiamo trovare un equilibrio per quanto riguarda la velocità. Nel turismo non dobbiamo trovare la stessa velocità delle città, dobbiamo ritrovare la lentezza e avere un occhio alla bellezza della natura. Noi nel Trentino-Alto Adige e nel Tirolo non abbiamo petrolio o carbone, abbiamo un paesaggio unico che dobbiamo difendere", ha detto Messner. (ANSA).