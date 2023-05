Kompatscher, 'iI futuro dell'Euregio è nella sostenibilità'

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - "II futuro dell'Euregio è nella sostenibilità", lo ha sottolineato il presidente altoatesino Arno Kompatscher durante la Festa dell'Euregio tenutasi ad Ala, dove si sono riuniti i massimi organismi della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino. Ma quella odierna ad Ala è stata, soprattutto, la festa dei tre territori della regione europea a conclusione del biennio di presidenza trentina. Alle 10, i governatori dell'Euregio, Maurizio Fugatti, Arno Kompatscher e Anton Mattle, che insieme formano il consiglio direttivo dell'Euregio, hanno aperto ufficialmente le celebrazioni della giornata.

Il presidente dell'Euregio, Maurizio Fugatti ha sottolineato: "negli ultimi due anni abbiamo lavorato duramente per comunicare i valori, i principi e gli ideali che costituiscono l'identità e lo spirito dell'Euregio. Lo abbiamo fatto nelle scuole, tra i giovani, ma anche tra i sindaci e i comuni".

Il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, ha ringraziato il governatore Fugatti per i quasi due anni di lavoro di presidenza trentina dell'Euregio." "Il futuro dell'Euregio è nella sostenibilità", ha sottolineato il presidente Kompatscher, "in termini sociali, ecologici ed economici. È la visione di una regione europea che consente di far emergere un progetto comune sulla base del Tirolo storico: un progetto fatto di persone, non di politica." "La spinta allo sviluppo dell'Euroregione è stata enorme negli ultimi anni ed è ancora chiaramente visibile", ha dichiarato il governatore del Land Tirolo, Anton Mattle. Circa 30 nuovi progetti sono stati avviati sotto la presidenza del Tirolo tra il 2019 e il 2021 e sotto l'attuale presidenza del Trentino. Questo porta un significativo valore aggiunto per la popolazione di tutte le parti del Paese, ha detto il governatore tirolese.

Numerosi visitatori, tra cui molte famiglie provenienti dai tre Paesi dell'Euregio, hanno accolto l'invito e hanno approfittato delle numerose offerte culturali e di intrattenimento. Il festival ha preso il via con una sfilata di tiratori e bande musicali dei tre territori. (ANSA).