Euregio, Gect approva cooperazione della Protezione civile

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Via libera all'intesa fra i territori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che disciplina le condizioni per l'assistenza volontaria in caso di calamità o incidenti gravi, attraverso l'invio di squadre di soccorso, materiale o scambio di informazioni. Dopo l'approvazione della Giunta specializzata riunitasi a Casa Moggioli a Trento il 26 aprile scorso, la Giunta del GECT nella seduta odierna ad Ala ha approvato l'accordo di collaborazione.

Come ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell'Euregio Maurizio Fugatti, "La collaborazione tra le Protezioni civili della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e la Gestione di crisi e catastrofi del Land Tirolo è già in atto, ma grazie a questo accordo è stato definito uno schema di lavoro per coordinare, in sinergia e con tempestività, le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei territori limitrofi in caso di emergenza". Come prevede la legge, l'accordo sarà inviato a Roma per il nulla osta da parte del Governo italiano.

Nell'ambito di un progetto pilota sulla Protezione civile transfrontaliera e la gestione delle catastrofi condotto in Tirolo Orientale e in Alto Adige (CLLD regione Dolomiti live) nel 2017-2018, è stata individuata la necessità di un accordo transfrontaliero tra i tre territori, sotto la supervisione scientifica di Peter Bußjäger, docente dell'Università di Innsbruck e direttore dell'Istituto austriaco per il Federalismo. Successivamente, in una mozione del Dreierlandtag del 2019, gli organi competenti dei tre territori sono stati invitati a coordinare le normative dei partner dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in materia di gestione delle calamità. L'obiettivo era dotarsi di un quadro giuridico che, nel caso di interventi transfrontalieri, potesse disciplinare la copertura assicurativa, la responsabilità civile e la comunicazione, ma anche le regole e i compiti connessi alla catena di comando. Le richieste del Dreierlandtag sono state accolte dai dipartimenti competenti di Tirolo, Alto Adige e Trentino, con il coordinamento dell'ufficio comune dell'Euregio.

