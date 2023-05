Giro: l'azzurro Bais vince la 7/a tappa

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il trentino Davide Bais (Eolo Kometa), 25enne di Nogaredo, ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia, da Capua a Campo Imperatore, di 218 chilometri.

Secondo posto per Karel Vacek (Corratec), terzo Simone Petilli (Intermarché Circus Wanty). I tre sono stati in fuga per praticamente tutta la tappa. (ANSA).