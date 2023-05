Diga di contenimento trattiene enorme frana a sud di Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - A sud di Bressanone un'enorme frana si è abbattuta a mezzogiorno nei pressi della ditta Weico, vicino alla statale del Brennero. Come testimonia un video, pubblicato dal portale news Stol.it, chi si trovava in zona è stato allertato dalla caduta di singoli sassi e si è messo in sicurezza. Dopo pochi secondi si è messo in moto una grande parte del pendio. I sassi e il fango sono però stato trattenuti dalla diga di contenimento, evitando così danni all'azienda.

