Consiglio Alto Adige approva il ritorno del 'wintergarten'

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - La maggioranza in consiglio provinciale di Bolzano ha accolto l'ordine del giorno per la reintroduzione della possibilità di trasformare le terrazze in "wintergarten". La tematica, da tempo nell'agenda della maggioranza, è stata promossa da un ordine del giorno dei Freiheitlichen. "In un ottica di efficientamento energetico e risparmio termico abbiamo deciso di ripristinare la possibilità di realizzare verande su edifici già esistenti per il contenimento dei consumi energetici e l'impiego di energia da fonti rinnovabili", hanno dichiarato i consiglieri della Lega Rita Mattei, Giuliano Vettorato, Massimo Bessone e Carlo Vettori di Forza Italia. (ANSA).