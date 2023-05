Bandiere blu Legambiente confermate in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Rimangono invariate, rispetto al 2022, le 10 bandiere blu assegnate da Legambiente al Trentino Alto Adige per la qualità ambientale delle località lacustri. Le spiagge premiate in regione sono Bondone - Porto Camarelle, Bedollo - Località Piazze, Lavarone - Lido Marzari, Baselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia Levico Terme - Spiaggia di Levico, Caldonazzo - Lido/Spiaggetta, Tenna - Spiaggia di Tenna, Pergine Valsugana - San Cristoforo, Calceranica al lago - Alle Barche/Al Pescatore/Riviera, Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone.

A livello nazionale sono 226 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. In particolare, la Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni.

Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. L'Emilia Romagna vede premiate 9 località con un'uscita e un nuovo ingresso; sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune. (ANSA).