Quadruplicata la portata dell'Adige, neve in alta Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - La pioggia incessante degli ultimi giorni fa tirare un respiro di sollievo agli agricoltori altoatesini, come anche a quelli lungo tutto il corso del fiume Adige.

Nelle ultime 30 ore, la stazione meteorologica di Pianizza di Sopra a Caldaro ha registrato 85 millimetri di pioggia, ovvero più di quanto cade normalmente in tutto il mese di maggio (media 75 mm). Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nel resto dell'Alto Adige sono caduti invece tra i 30 e i 60 millimetri, meno nel nord-ovest (Resia) e nord-est (valle Aurina) con circa 15 millimetri.

Durante la mattina ci saranno ulteriori piogge, a tratti anche con apporti abbondanti. Il limite della neve scenderà fino a 1500-1800 metri, in alta Pusteria anche fino a 1000 metri. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi.

A causa delle continue precipitazioni, anche i fiumi sono aumentati notevolmente: la portata dell'Adige a Bronzolo ora è di circa 400 metri cubi al secondo, mentre nei giorni scorsi era di soli 100 metri cubi. (ANSA).