Maltempo in Trentino, smottamenti nella notte in val di Non

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Prosegue l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha portato pioggia e maltempo su gran parte dell'Italia. In Trentino, le precipitazioni hanno causato alcuni smottamenti nella notte, con disagi al traffico e alla viabilità. Nel corso della notte lo zero termico, solitamente attorno ai 2.000 metri, è invece calato sotto i 1.500 metri, portando la neve sui passi delle Dolomiti.

Una frana ha interessato, nella notte di ieri la strada statale 43 tra gli abitati di Cles e Mostizzolo, con la caduta di grossi massi sulla carreggiata, mentre sulla statale 42, tra Livio e Cagnò si procede su un'unica corsia a causa di uno smottamento.

Meteotrentino prevede ancora maltempo per le prossime ore, con precipitazioni diffuse, deboli o moderate a ovest, più intense ad est. La quota neve risulta in calo, tra i 1.600-1.800 metri, e anche a quote più basse nelle valli alpine, seppur con quantità poco significative. Piogge anche nella giornata di domani, con rovesci più probabili nel pomeriggio. (ANSA).