La lunga storia dell'arte e della cultura italiana a Vienna

(ANSA) - VIENNA, 11 MAG - "Benedetto Croce diceva che la storia è sempre contemporanea e questo vale anche per la storia dell'arte. Fin dal tempo di Maria Teresa, la presenza dell'arte e della cultura italiana a Vienna è pervasiva e costituisce un elemento fondamentale dell'identità culturale della città. Un legame molto forte ed oggi quanto mai prezioso perché ci aiuta nel progredire lungo il percorso integrazione europea anche sul piano della ricostruzione di una nostra comune identità", questo ha detto l'ambasciatore Stefano Beltrame aprendo i lavori della conferenza internazionale "Arte e cultura italiana a Vienna".

All'inaugurazione ha partecipato il rettore dell'Università di Vienna ed italianista Sebastian Schuetze. La conferenza è incentrata sugli artisti italiani che hanno lavorato a Vienna e sulle collezioni viennesi di arte italiana. Si tratta del secondo convegno dedicato a questo tema ed è stato promosso dalle professoresse Cecilia Mazzetti di Pietralata dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale e Silvia Tammaro dell'Università di Vienna.

L'iniziativa è sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura assieme all'Università di Vienna, all'Oesterreichiser Wissenschaftsfonds ed il Vienna Center for the History of Collecting. Il convegno si è aperto con una lezione di Tammaro sul celebre mosaico che riproduce l'ultima cena di Leonardo, oggi custodito nella Chiesa dei Minoriti e realizzato da Giacomo Raffaelli nel 1816. (ANSA).