Caro affitti:Udu annuncia mobilitazione studentesca a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Arriva anche a Trento la mobilitazione nazionale degli studenti contro il caro affitti.

L'Unione degli universitari (Udu) di Trento ha indetto una mobilitazione per venerdì 12 maggio alle 18, davanti al Palazzo della Provincia, in piazza Dante.

"Inizieremo con un flash mob a cui potete partecipare tutte e tutti e raccontare la vostra storia e continueremo a stare lì, in tenda. Quello del caro affitti è un problema sempre più reale; mai come quest'anno nella nostra città è stato sentito fortemente e ha causato diverse ricadute non indifferenti su tutte e tutti. Studiare è un diritto, avere una casa anche", scrive il sindacato degli studenti sui social network. (ANSA).