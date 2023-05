Caro affitti: a Bolzano super Imi e facilitazioni per studentati

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Bolzano è una delle città più care per quanto riguarda gli affitti, non solo per gli studenti, a causa della forte vocazione turistica e degli spazi limitati per l'espansione urbanistica. Per questo motivo la Provincia di Bolzano ha recentemente introdotto per gli appartamenti sfitti di una 'super Imi', come si chiama la Imu in Alto Adige, che però deve ancora portare i primi frutti.

Per i 4.400 studenti della Libera università di Bolzano ci sono appena 600 posti negli studentati e una quarantina di appartamenti condivisi. "Ogni anno tra il 15 e il 20% degli iscritti rinuncia a Bolzano e scelgie in un'altra città proprio per la carenza di alloggi", spiega Guenther Mathà, direttore generale dell'ateneo trilingue. Per fare fronte alla forte carenza di personale qualificato nelle imprese altoatesine, Unibz si è impegnata a puntare maggiormente sulle materie tecnico-scientifiche, un obbiettivo difficilmente raggiungibile se mancano appartamenti per studenti e docenti. La Provincia, per questo motivo, sta studiando anche la riconversione di posti degli studentati per le superiori, ormai meno richiesti. Infine, viene incentivata, tramite la riqualificazione urbanistica, la realizzazione di studentati tramite privati, vincolando l'attività però per almeno 20 anni. (ANSA).