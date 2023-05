Azienda sanitaria, con acquisti diretti evitato blocco attività

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - "I funzionari e i dirigenti coinvolti nell'indagine hanno sempre agito scrupolosamente e con coscienza, al fine di garantire le forniture ospedaliere, per evitare qualsiasi forma di pregiudizio dell'attività chirurgica, se non addirittura un blocco della medesima". Lo afferma l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige prendendo posizione rispetto agli acquisti finiti al centro di un'indagine della Guardia di finanza.

"Gli affidamenti diretti contestati e condotti negli anni 2017-2019 - sostiene una nota dell'Azienda sanitaria - hanno precipuamente assolto alla suddetta necessità e, nonostante le notevoli difficoltà riscontrate, in particolare per quanto riguarda la dotazione di personale qualificato e la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare, mai nel periodo considerato il suddetto materiale è venuto a mancare o si sono create inefficienze tali da pregiudicare la salute dei pazienti".

"Solo successivamente (2019) - prosegue la nota - l'Azienda è riuscita a pubblicare una complessa gara europea per la fornitura di tali dispositivi per il periodo 2020-2024, mentre in precedenza si è dovuto purtroppo ricorrere agli affidamenti e a delle procedure negoziate, per evitare il rischio di compromettere l'attività delle sale operatorie".

"Tale prassi risulta attualmente contestata dalla Corte dei Conti. La direzione aziendale e i dirigenti del settore esprimono la massima solidarietà nei confronti dei collaboratori coinvolti e confidano che la situazione giuridica venga chiarita al più presto possibile nelle sedi opportune", conclude l'Azienda sanitaria altoatesina. (ANSA).