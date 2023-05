Tre nuovi funzionari per la Questura di Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Le recenti movimentazioni dei dirigenti della Polizia di Stato hanno interessato anche la Questura di Trento, con l'arrivo di ben tre nuovi funzionari che hanno così implementato la squadra di lavoro a disposizione del questore e di tutta la collettività. Gli Uffici interessati al cambio di vertice sono quello del vicario del questore, la Divisione di Gabinetto e la Sezione Polizia Stradale di Trento.

In particolare, l'Ufficio del vicario è ricoperto dal 18 aprile dal primo dirigente Andrea Vitalone, proveniente dalla Questura di Rieti che continua così la sua brillante carriera con il secondo vicariato nella città di Trento. Altra movimentazione - sottolinea la Questura di Trento in una nota - ha riguardato la Divisione di Gabinetto che dall'8 maggio vede quale Capo di Gabinetto il primo dirigente della Polizia di Stato Francesco Anelli già in passato a capo di prestigiosi incarichi all'interno della Questura quali la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale nonché responsabile di svariati e importanti servizi di ordine Pubblico. Da ultimo, il dottor Anelli ha gestito l'ordine e la sicurezza durante il concerto di Vasco Rossi, con un impiego di forza pari a circa 600 uomini.

Il vertice della Sezione della Polizia Stradale di Trento è stato invece assunto dalla neo primo dirigente Elia Cerroni.

Questa è la nuova squadra che, insieme agli altri funzionari della Questura di Trento, affiancherà il questore Maurizio Improta ed alla quale lo stesso - si legge ancora nella nota - formula i migliori auguri per una proficua ed efficiente collaborazione nello spirito di familiarità quale è quello della Polizia di Stato. (ANSA).