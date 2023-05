Gmm, in Africa impegno primario per l'educazione

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - "Nonostante la pandemia e la guerra in Ucraina, il 2022 "è stato un anno pieno di sorprese sia per le attività e le opere realizzate, sia, soprattutto, per la generosità dei nostri benefattori". Lo ha detto il presidente del GMM "Un pozzo per la vita", Roberto Vivarelli, all'assemblea annuale dell'Odv meranese, sottolineando in particolare l'impegno in campo educativo perché, ha detto, "scuole e borse di studio sono la chiave di volta per lo sviluppo dell'Africa".

All'assemblea è stato fatto il punto degli interventi realizzati dall'Odv fondata da Alpidio Balbo nel corso del 2022, in Benin. In particolare, in campo educativo, è stata costruita una scuola primaria nel villaggio di Firou ed assegnate borse di studio per professioni sanitarie, insegnanti ed educatori, tecnici delle energie rinnovabili. Oltre a sette perforazioni per l'acqua potabile è stata, fra l'altro, ristrutturato un centro d'accoglienza per ragazze e donne vulnerabili nel villaggio di Mougnon.

Il programma per il 2023 prevede ancora, in Benin, il sostegno delle borse di studio, la costruzione di undici perforazioni, l'installazione di un impianto fotovoltaico nell'orfanotrofio del villaggio di Bagou e la realizzazione di un progetto di sicurezza alimentare nel villaggio di Monsourou dove saranno anche costituite tre cooperative femminili.

I soci, provenienti, oltre che dal Trentino e dall'Alto Adige, anche dalla Lombardia e dal Veneto, hanno anche confermato il direttivo uscente con l'altoatesino Roberto Vivarelli alla presidenza ed il trentino Franco Fasoli alla vicepresidenza. (ANSA).