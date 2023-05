Ue: Kompatscher, 'tanti benefici per noi sudtirolesi'

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - "A noi sudtirolesi l'Unione europea ha portato tanti benefici, in particolare per quanto riguarda il superamento confini". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando della Giornata dell'Europa che commemora la dichiarazione Schumann del 9 maggio 1950, primo atto del processo d'integrazione europea.

"La sua visione di Europa unita, fatta di collaborazione, di sviluppo sociale ed economico positivo, è stata seguita da tanti capi di governo e di stato e questa Europa unita ci ha garantito decenni di pace, anche se, attualmente, è successa una cosa che ritenevamo inimmaginabile: il ritorno della guerra in Europa", ha aggiunto Kompatscher.

Il presidente altoatesino ha sottolineato l'importanza del processo che ha portato alla nascita di un'identità europea e del concetto di cittadini europei. "È un concetto reale, non metafisico - ha detto - al quale sono collegati diritti e potenzialità".

"Tutto ciò non è scontato, non è assolutamente una cosa che va da sé, ma va difesa e va sviluppata ogni giorno, come dimostra l'aggressione della Russia all'Ucraina", ha concluso Kompatscher. (ANSA).