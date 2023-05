Pompieri spengono rogo in zona artigianale a Casteldarne

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un rogo scoppiato in un'azienda nella zona artigianale di Casteldarne. L'allarme è scattato poco dopo le 1.30, quando un forno a metano ha preso fuoco per un guasto tecnico. Il rogo è stato tempestivamente spento e l'edificio arieggiato con dei ventilatori. Sul posto sono anche intervenuti la Croce bianca e i carabinieri. (ANSA).