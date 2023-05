Inaugurato l'ostello per la gioventù di Trento

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - È stato inaugurato l'ostello per la gioventù "Giovane Europa" di via Torre Vanga, a Trento. Sono cento i posti letto a disposizione e 32 le camere della struttura gestita dalla cooperativa "Il faggio", che coordina altri tre ostelli a Rovereto, Vicenza e Foligno.

L'ostello ha riaperto le porte lunedì 20 marzo, "dopo due mesi e mezzo di lavori di ristrutturazione, che sono costati oltre 400.000 euro", spiega il direttore, Francesco Serafini, a margine della conferenza stampa di presentazione. I lavori hanno riguardato i serramenti del primo piano, il rifacimento dell'impianto antincendio, la pittura degli interni, il raffrescamento del sottotetto e la sostituzione degli arredi.

Nel mese di aprile sono stati più di 1.500 i visitatori che hanno scelto l'ostello, dove è in programma anche l'apertura di una ciclofficina. "L'obiettivo è riuscire ad aprirla entro l'estate", ha spiegato Serafini. (ANSA).