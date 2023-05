Cooperative trentine di lavoro e servizi, produzione a 467 mln

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Il valore della produzione delle 124 cooperative di lavoro e di servizi del Trentino nel 2022 è aumentato del 16% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 467 milioni di euro. I lavoratori sono oltre 7.000 (+2,6%), mentre l'utile aggregato raggiunge i 11,4 milioni (+2,1 milioni). È quanto emerso - si apprende - dal convegno di settore tenutosi presso la Cantina sociale di Trento, durante quale è stata anche definita la lista dei tre candidati di comparto da proporre all'assemblea elettiva dell'8 giugno per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Federazione trentina della cooperazione.

"Nonostante le contingenze esterne, il nostro settore ha dimostrato grande resilienza, valorizzando le sue peculiarità: lo confermano i risultati di bilancio e soprattutto l'occupazione, che si è rinforzata. Ora abbiamo bisogno di guardare oltre, organizzarci per intercettare le risorse del Pnrr, che sono pensate per le medie e grandi imprese, continuando ad occuparci del benessere delle persone, interpretando la marginalità come un risultato e non come lo scopo delle nostre cooperative", ha detto il vicepresidente uscente, Germano Preghenella.

Nelle 77 cooperative di lavoro, il valore della produzione ammonta a 365 milioni di euro e registra una crescita di 42 milioni (+13%) rispetto al 2021. In crescita anche il risultato aggregato, che raggiunge quota 7,8 milioni (6,4 nel 2021). I lavoratori a fine 2022 erano circa 6.300 (+2,6%) Il settore delle 47 cooperative di servizi presenta un valore della produzione pari a 102 milioni (+26,4%). L'utile aggregato è pari a 3,7 milioni di euro (erano 2,9 milioni nel 2021) e va a rafforzare ulteriormente il patrimonio (+3,9%). Stabile l'occupazione (circa 750 lavoratori).

I tre candidati di settore eletti sono Preghenella, Camilla Santagiuliana Busellato e Matteo Zanella. (ANSA).