Comune Trento, la bandiera dell'Europa su Palazzo Geremia

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - In occasione della Giornata dell'Europa, sul pennone di Palazzo Geremia, a Trento sventola la bandiera blu con le dodici stelle. Per tutta la mattina, via Belenzani sarà inoltre animata dal festival "Stra.Bene" che vede protagonisti circa 700 studenti delle scuole medie cittadine nel festeggiamento di un anno scolastico di progettualità condivisa sulla partecipazione studentesca, la cura del bene comune, la cittadinanza europea e digitale.

La bandiera dell'Europa sventola poco lontano dalla panchina dedicata ad Antonio Megalizzi, il giornalista trentino rimasto vittima di un attentato a Strasburgo nel dicembre 2018. (ANSA).