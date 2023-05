Cede altalena, ferito bambino di 7 anni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - E' ricoverato all'ospedale di Bolzano un bambino di 7 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente durante la ricreazione. Il ragazzino si trovava su un'altalena, quando improvvisamente la struttura ha ceduto. Alcuni bambini, questa mattina, prima di entrare a scuola, si sono ritrovati nel parco giochi pubblico per giocare e non c'era alcuno a sorvegliarli poiché appunto non ancora orario scolastico. Il bambino era da solo sull'altalena e probabilmente a causa di un eccessivo dondolio, le viti che ancoravano il trave portante in legno al resto della struttura si sono spezzate e la trave è finita addosso al bambino colpendolo in testa. Il piccolo paziente è stato intubato sul posto e poi trasportato a Bolzano dall'elisoccorso Pelikan 1. I ragazzo è fuori pericolo di vita ma in prognosi riservata. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il parco giochi - spiega il sindaco Gothard Gufler a Stol.it - non fa parte della scuole elementare, ma è liberamente accessibile. Regolarmente gli impianti vengono controllati, l'ultima volta due settimane fa, aggiunge. (ANSA).