Cassa di Trento, assemblea approva bilancio 2022,utili a 18,8 mln

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - I circa 4.000 soci di Cassa di Trento hanno approvato a larga maggioranza, con cinque contrari, il bilancio 2022 dell'istituto, che presenta un utile netto di 18,8 milioni di euro. L'assemblea, riunitasi per la prima volta in presenza dopo tre anni di emergenza Covid, si è tenuto ieri sera al palazzetto Blu Group Arena di Trento.

Il totale delle masse amministrate (raccolta diretta, indiretta e crediti alla clientela) ha registrato a fine 2022 il risultato globale di 6.718.000.000 di euro. La raccolta diretta si è attestata a 3.184 milioni di euro. La raccolta indiretta è aumentata a 1.669 milioni di euro.

Gli impieghi o crediti alla clientela si sono assestati a 1.865 milioni di euro, con una decisa contrazione del credito deteriorato, sceso a 778.000 euro rispetto ai 20,8 milioni di fine 2021. Il conto economico ha chiuso l'anno registrando un utile netto di 18,8 milioni di euro.

Il patrimonio raggiungerà dopo il riparto dell'utile 2022 un valore contabile di 281,2 milioni di euro. I fondi propri risultano a fine anno pari a 295,7 milioni di euro, esprimendo Total Capital Ratio del 22,93%.

In merito al progetto di fusione con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia, il presidente, Giorgio Fracalossi ha affermato che "l'obiettivo del progetto è di creare maggiore valore da mettere a disposizione delle comunità e del territorio". "Sarà una banca a connotazione regionale - ha aggiunto - convinti di poter vincere la sfida di declinare in chiave moderna il concetto di credito cooperativo. Una cerniera con il mondo e la cultura sudtirolese, un ponte che unisce e non un confine che divide".

Fracalossi ha poi ricordato l'impegno della Cassa per la comunità, alla quale ha dedicato risorse per quasi 3 milioni di euro nell'ultimo anno. L'assemblea ha poi eletto sei consiglieri nel cda. (ANSA).