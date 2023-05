Bypass Trento, inizia la redazione dei 'testimoniali di stato'

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Inizieranno in questi giorni le attività tecniche legate alla redazione dei cosiddetti "testimoniali di stato", le perizie finalizzate a documentare le condizioni degli edifici limitrofi al cantiere dell'imbocco nord nella zona di San Martino, a Trento. L'attività - informa il Comune - è propedeutica all'avvio dei lavori della circonvallazione ferroviaria della città. Il "testimoniale di stato" è una perizia giurata corredata da documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici che serve a conservare la memoria della situazione prima dell'esecuzione di un'opera, in modo da poter escludere la possibilità che danni procurati nel corso del cantiere possano essere ingiustamente considerati come precedenti all'intervento.

Le attività saranno svolte dai tecnici del Consorzio Tridentum, incaricato della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera. I proprietari degli immobili interessati saranno contattati per concordare le modalità dell'operazione. (ANSA).