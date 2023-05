Beni culturali, approvato un nuovo disegno di legge

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - "Ricordare è lavorare al futuro".

Cita Aleida Assmann l'assessora ai beni culturali della Provincia di Bolzano, Maria Hochgruber Kuenzer, per sottolineare il valore del disegno di legge sui beni culturali approvato dalla giunta, che sostituisce i due disegni di legge attualmente in vigore che risalgono a 48 e 38 anni fa.

Si tratta di una materia "fondamentale" per l'autonomia, ha ribadito l'assessora insistendo sull'"importanza che cultura identità culturale e lingua rivestono in Alto Adige". Il nuovo ddl, ha spiegato ancora, Hochgruber Kuenzer, comprende le disposizioni relative ai beni architettonici ed artistici, all'archeologia, agli archivi ed alle biblioteche storiche e quelle in merito alla gestione conservazione cura e tutela dei beni culturali materiali mobili e immobili nell'ambito della competenza primaria della provincia.

Il ddl definisce le finalità per la conservazione, la protezione, la cura, lo studio, la diffusione e la valorizzazione dei beni culturali, ha detto ancora l'assessora, sottolineando come la materia sia trasversale "nell'interazione fra sviluppo del territorio, tutela del paesaggio, protezione della natura e del clima". (ANSA).