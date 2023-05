Austria: testa a testa alle primarie dei socialdemocratici

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - In Austria terminano domani le primarie per la futura guida del partito socialdemocratico. Si delinea un testa a testa tra l'attuale segretaria della Spoe Pamela Rendi-Wagner e i suoi due sfidanti, il governatore del Burgenland Hans Peter Doskozil e il sindaco di Traiskirchen Andreas Babler. La decisione definitiva sarà comunque presa solo il 3 giugno durante un congresso straordinario.

Il partito, da tempo, sta attraversando una profonda crisi.

Infatti, non riesce a sfruttare il ruolo di opposizione e le palesi difficoltà dell'attuale governo tra popolari e verdi, uscito stanco e diviso dalla pandemia. L'altro grande partito di opposizione l'ultradestra Fpoe sta invece volando nei sondaggi.

Il politologo Anton Pelinka prevede una vittoria di Rendi-Wagner, mentre molti socialdemocratici sono molto più cauti nelle previsioni. Da tempo Rendi-Wagner viene apertamente criticata da Doskozil che vorrebbe portare la Spoe più a destra per arginare le perdite verso la Fpoe. Sull'altro versante si muove invece Babler, che con richieste, come quella di un orario lavorativo di 32 ore settimanali, intende coprire l'ala a sinistra e occupare maggiormente temi sociali. I sostenitori delle segretaria Rendi-Wagner vedono in lei la futura cancelliera, la prima donna alla guida di un governo in Austria.

