Un documentario tv ricorda la tragedia della Haute Route

BOLZANO, 08 MAG - Un documentario della televisione svizzera Srf ricorda la tragedia della Haut Route dell'aprile 2018. Nella tempesta di neve nella zona della Pigna d'Arolla persero la vita sette scialpinisti, tra loro anche i bolzanini Elisabetta Paolucci (44), Marcello Alberti (53) e la moglie Gabriella Bernardi (52).

Gli scialpinisti del gruppo, dieci in tutto, avevano perso la traccia a causa della bufera. Si erano fermati ad appena 550 metri dal rifugio Cabanes des Vignettes, dove avrebbero trovato la salvezza.

Il documentario in lingua tedesca "Todesfalle Haute Route" è stato realizzato da Srf in collaborazione con Servus Tv e Arte Geie e in 90 minuti ricostruisce i fatti con molte intervista e ricostruzioni in stile docu-drama, prodotte da Spiegel Tv. Da pochi giorni è disponibile sul canale You Tube di "Srf Dok".

