Trentingrana-Concast, nel 2022 fatturato in crescita del 13%

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - L'assemblea di Trentingrana-Concast ha approvato a maggioranza il bilancio 2022, che registra un valore della produzione di circa 67 milioni di euro, 13% in più rispetto al 2021. Nel corso dell'anno, sono state vendute 102.000 forme (+6% rispetto alla media degli ultimi dieci anni), con un fatturato per la linea di circa 39 milioni di euro.

Il bilancio evidenzia - informa una nota - un record di conferimento, pari a circa 108.000 mila forme (+4%), conseguenza della produzione straordinaria di Trentingrana registrata nell'inverno 2020-21 a causa della pandemia. A partire dall'annata in corso, si prospetta un rientro alla normalità del conferimento, attestandosi a circa 94.000 forme.

Anche la linea Formaggi tradizionali ha registrato vendite in crescita rispetto all'anno precedente specialmente nell'ambito della grande distribuzione locale. Per quanto riguarda la linea Burro, poi, la cui produzione si è attestata a circa 1.500 tonnellate, con un exploit del valore commerciale, che attualmente sta rientrando verso quotazioni più ordinarie, mentre nel reparto Sierificio sono state prodotte 6.370 tonnellate (-5,4%).

"L'incremento nei costi di foraggi, energia, trasporti, imballaggi e tassi d'interesse ha messo a dura prova il comparto per tutto il 2022, in particolar modo in seguito allo scoppio delle tensioni internazionali a febbraio. Il nostro consorzio ha però reagito a questa congiuntura impegnandosi nella ricerca di sinergie e di potenziali economie, nell'ottica di affrontare la crisi e perseguire un miglioramento continuo" ha dichiarato il presidente, Stefano Albasini.

I caseifici associati sono ad oggi 16 e rappresentano il riferimento per 655 allevatori che, nel 2022, hanno conferito circa 119.000 tonnellate di latte (-4,7%), pari a circa l'82% del latte prodotto complessivamente in Provincia di Trento.

(ANSA).