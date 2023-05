Pompieri altoatesini spengono rogo in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Vigili del fuoco altoatesini sono intervenuti in supporto dei colleghi tirolesi a Nauders per un incendio di grandi dimensioni, scoppiato in serata in un maso.

Circa 150 pompieri, compresi quelli di Resia, hanno operato a lungo, per evitare che le fiamme intaccassero l'abitazione adiacente. Nulla da fare invece per gli animali che si trovavano in stalla. Nel rogo sono morti due maiali, una quindicina di pecore e una decina di galline. Due vigili del fuoco hanno subito durante l'intervento un'intossicazione da fumo, scrive la Tiroler Tageszeitung. (ANSA).