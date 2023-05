La premier Meloni interverrà al Festival dell'economia di Trento

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sarà tra i protagonisti della 18/a edizione del Festival dell'economia di Trento, intitolata "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo", in programma dal 25 al 28 maggio 2023. L'evento è organizzato per il secondo anno dal gruppo 24 Ore e Trentino Marketing spa per conto della Provincia di Trento, con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento. La premier dialogherà con la giornalista Maria Latella sul tema "L'Italia che vorrei", venerdì 26 maggio al Teatro Sociale di Trento (ore 12).

Al festival parteciperanno sei premi Nobel: i 25 maggio Robert Shiller e Tawakkul Karman; il 27 maggio Joseph E.

Stiglitz; il 28 maggio Lech Walesa, Muhammad Yunus e Adam Riess.

Sono poi previsti gli interventi di 18 ministri, 90 relatori del mondo accademico, 40 economisti internazionali, 60 esponenti delle istituzioni, 40 manager e imprenditori. I relatori sono complessivamente 540, per oltre oltre 260 eventi totali.

Il prossimo venerdì 12 maggio a Bologna si terrà, presso la Bologna Business School (ore 11), la presentazione della manifestazione a cura del presidente del comitato scientifico, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor.

Quella di Bologna è la terza tappa del tour del festival negli atenei italiani dopo le presentazioni che si sono tenute al Cuoa Business School di Vicenza, in collegamento con il Politecnico di Torino e l'Università di Siena, e all'Università di Perugia.

(ANSA).