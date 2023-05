Carabinieri chiudono due bar a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - I carabinieri di Bolzano hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sospensione delle licenze, rispettivamente per il "Bar Biti" in via Garibaldi nei pressi della stazione ferroviaria e per il "Bar Cristallo" in via Palermo. Gli provvedimenti sono stati emanati dall'assessora Ramoser, su delega del sindaco Caramaschi, dopo una serie di controlli effettuati dai carabinieri che hanno riscontrato come quei locali fossero divenuti, oramai da tempo, luoghi di abituale ritrovo di pregiudicati e zone di spaccio. La chiusura del Bar Biti per mesi tre, sussegue a due provvedimenti di 15 giorni a marzo e ad aprile. Anche il bar Cristallo è stato destinatario delle attenzioni dell'arma. In dodici occasioni nel 2023 i carabinieri hanno trovato presso il locale persone pericolose o gravate da precedenti penali o di polizia. (ANSA).