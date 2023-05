Alto Adige: Hubert Messner candidato Svp alle provinciali

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Hubert Messner, ex primario di neonatologia e fratello del re degli ottomila, si candida sulla lista della Svp alle provinciali in autunno. L'annuncio è stato fatto dal segretario del partito di raccolta dei Sudtirolesi di lingua tedesca Philipp Achammer e dal governatore Arno Kompatscher.

"Hubert Messner - evidenzia Achammer - conosce molto bene la sanità altoatesina, è infatti un grande esperto che gode di grande stima". Kompatscher ricorda che sotto la guida di Messner la neonatologia a Bolzano è diventata un centro di eccellenza.

Si riempie così una delle ultime caselle libere sulla lista della Svp. Settimana prossima il parlamentino del partito dovrebbe nominare i 25 candidati che poi nel fine settimana successivo avranno una riunone a porte chiuse per dare il via alla campagna elettorale. (ANSA).