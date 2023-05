Trento Film Festival, Genziana d'Oro va a 'Polaris' di Vera

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Va a 'Polaris' di Ainara Vera la Genziana d'Oro Miglior Film del 71/o Trento Film Festival. Il film della regista spagnola racconta la storia di Hayat, una skipper che ha scelto i ghiacci dell'estremo nord per fuggire ai traumi dell'infanzia, e il suo difficile percorso di rinascita e speranza.

"Un percorso di rinascita e di speranza, quello di Hayat, nel quale possiamo specchiarci e riconoscerci individualmente e collettivamente: e la testimonianza che la spirale negativa che a volte sembra inghiottire tutto, nella vita privata così come nella societa, puo essere spezzata, e che la forza della vita puo far superare anche le difficolta piu grandi", ha commentato il presidente Mauro Leveghi. "In una rassegna che si e distinta per un numero record di registe in concorso, assegnare il Gran Premio a un film in cui le donne sono protagoniste fa sì che questa edizione del Festival si chiuda in modo assolutamente coerente con i suoi principi e i suoi valori".

La Genziana d'oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna Premio Cai va invece al film statunitense 'An Accidental Life', la Genziana d'oro Miglior film di esplorazione o avventura Premio Città di Bolzano a 'The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft' di Werner Herzog, mentre le Genziane d'argento Miglior contributo tecnico-artistico al corto animato 'Ice Merchants' e Miglior cortometraggio a 'Churchill, Polar Bear Town'. Il Premio della Giuria viene assegnato a 'Forêts' del canadese Simon Plouffe.

Il Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale è stato assegnato a 'Custodi' di Marco Rossitti, il Premio Green Film a 'The North Drift' di Steffen Krones, mentre il Premio T4Future va a 'Flores de la llanura' di Mariana X. Rivera. (ANSA).