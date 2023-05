Polizia, 2800 persone e 650 auto controllate in un mese

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - La Questura di Trento ad aprile ha identificato 2800 persone e controllato 650 autoveicoli e sequestrato 300 grammi di hashish come anche 410 grammi di cocaina. Sono, inoltre stati, deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà 22 persone per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio. Nell'ambito della lotta all'immigrazione clandestina, in un mese, sono stati eseguiti 2 accompagnamenti al Centro di permanenza per il Rimpatrio e adottati 5 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Positivo anche il bilancio dell'attività degli uomini della Squadra Mobile che hanno tratto in arresto 5 persone e dato esecuzione a 2 misure cautelari non detentive. Quanto alla polizia amministrativa, nel solo mese di aprile sono state acquisite 1721 istanze di rilascio passaporto e consegnati ben 1271. (ANSA).