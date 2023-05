Gnecchi (Inps), 'governo vuole chiudere una stagione politica'

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAG - "L'Inps non è sottoposta normativamente a spoil system. È una forzatura. Poi, risulta evidente che il governo voglia chiudere definitivamente una stagione politica". Lo afferma la vicepresidente dell'Inps Luisa Gnecchi in un'intervista al quotidiano Alto Adige. Secondo Gnecchi, "si è voluto prendere spunto da un fatto reale, e cioè che il presidente è stato nominato nel 2019 mentre gli altri organi, tra cui la mia vicepresidenza, lo sono stati l'anno dopo, per allineare tutto da un'unica data di riavvio".

"Oltre alla vicepresidenza - prosegue - si modificano i poteri del direttore, che sarà proposto dal presidente e non più dal consiglio di amministrazione. Teniamo conto che presidenza, vice, cda, direttore e indirizzo, sono 'organi'. Possiedono, possedevano cioè, autonomia di comportamenti e decisioni".

"Adesso la parola passa al parlamento. Sentendo le dichiarazioni di queste ore, non sarà un semplice passaggio, immagino", commenta Gnecchi.

"Nonostante la fortissima pressione del Covid, un vero tsunami, si sono gestite prestazioni straordinarie per 60 miliardi e questo a favore di 16 milioni di cittadini. Siamo una mosca bianca, gli unici ad aver assunto quasi 12 mila persone", ricorda la vicepresidente che nell'intervista sottolinea che la sua è stata un carica onorifica. (ANSA).