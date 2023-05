Tir rimane incastrato in una curva del centro di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Alle ore 9 il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato chiamato all'incrocio di via Rosmini con via Cassa di Risparmio per un tir incastrato. Il mezzo pesante con targa straniera stava percorrendo via Rosmini con l'intenzione di svoltare in via Cassa di Risparmio. Il raggio di curva non sufficiente per svolgere la manovra ha fatto sì che il mezzo che si e trovato incastrato fra l'incrocio ed una autovettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spostato la macchina in modo da permettere al tir di ripartire lasciando l'incrocio. (ANSA).