Swz, i paperoni vivono ad Appiano, Falzes e Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - I paperoni dell'Alto Adige vivono ad Appiano, Falzes e Brunico. 15.000 altoatesini, ovvero il 3,5% della popolazione lavorativa, guadagna più di 75.000 euro. Loro accumulano il 20% del reddito complessivo della provincia. Sono alcuni dati pubblicati dalla Südtiroler Wirtschaftszeitung, che si basano sulla dichiarazione dei redditi del 2021. I redditi alti sono in linea con gli anni passati, ad eccezione dell'anno Covid quando solo 13.800 altoatesini superavano 75.000 euro. Nel 2021 l'1,4% ha addirittura dichiarato oltre 120.000 euro.

Ad Appiano il 5,6% ha guadagnato più di 75.000 euro, a Falzes il 5,3% e a Brunico il 5,1%. Ai piedi del podio seguono Terlano, Bressanone e Bolzano. Interessante anche il dato di Selva Gardena, dove il 2,9% degli abitanti accumula quasi un quarto (23,5%) del reddito complessivo. A Casies e a Rio Pusteria la percentuale degli 'over 75.000' è invece la più bassa dell'Alto Adige, con l'1,3% , per motivi di privacy il ministero non pubblica però i dati dei Comuni minori perché permetterebbero di risalire al reddito di singoli cittadini.

