Orsi in Trentino: Fugatti, trasferimenti o abbattimenti

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - "La possibilità del trasferimento la riteniamo tecnicamente difficile ma percorribile. Qualora non trovassimo la disponibilità di altri Paesi europei, la soluzione è quella dell'abbattimento degli esemplari in eccesso, come fanno tutti i Paesi del mondo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo, conferenza stampa, sull'incontro di ieri con il governo.

"Per noi Jj4 va abbattuta quando il Tribunale ci consentirà di farlo. Noi parliamo dei trasferimenti di orsi non pericolosi", ha poi precisato il governatore.

Fugatti ha riportato come nel corso dell'incontro a Roma sia stato confermato il via libera da parte del governo e in particolare del ministro Piantedosi, allo spray anti-orso.

"L'emendamento è già pronto, devono solo decidere in quale provvedimento inserire il tema dello spray anti-orso", ha specificato.

Nelle prossime settimane, ha aggiunto, ci saranno "ulteriori momenti di confronto e di analisi rispetto alle decisioni che dovranno essere prese nell'interesse della comunità trentina" con il governo. (ANSA).