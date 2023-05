Innovazione, inaugurato il NOI Techpark di Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Promuovere la ricerca e l'innovazione nell'automotive è questo l'obiettivo del Noi Techpark di Brunico, inaugurato oggi alla presenza del presidente della Giunta Arno Kompatscher e di oltre 200 invitati. Il Noi Techpark di Brunico, in stretta collaborazione con la Rete Automotive Excellence e la Libera Università di Bolzano, promuoverà lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per l'Alto Adige. Per affrontare le grandi sfide legate a sostenibilità, industria 5.0, elettrificazione e mobilità intelligente, l'Alto Adige necessita infatti di professionisti altamente specializzati, infrastrutture moderne e una fitta rete di ricerca e imprese. Il Noi Techpark di Brunico è un'estensione del Noi Techpark di Bolzano, la cui attenzione si concentrerà su quattro aree principali: economia circolare nella produzione, cicli produttivi a rifiuti zero, decarbonizzazione e fabbriche eco-intelli-genti, così come produzione etica e socialmente sostenibile.

Una parte significativa del finanziamento - 18 milioni di euro - è stata assicurata tramite il Fondo nazionale di sviluppo economico (FSC 2014-2020) nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione (PSC) Alto Adige. " Il FSC è un fondo nazionale istituito per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Oltre ai programmi dei Fondi strutturali dell'UE e al PNRR, rappresenta una terza via complementare nella politica di coesione nazionale, destinata a sostenere gli investimenti nel settore ambientale e dunque anche importanti progetti, come questo di Brunico, con un focus sulla mobilità sostenibile", ha confermato la delegata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberta Ceccaroni.

Nell'"Open Day" di domani, sabato 6 maggio, tutti gli interessati avranno l'opportunità di scoprire il NOI Techpark di Brunico, i suoi temi e i suoi protagonisti in una articolata giornata delle porte aperte. (ANSA).