Il Tour della Salute fa tappa a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Questo fine settimana raggiunge Bolzano il Tour della Salute, l'evento itinerante, giunto alla quinta edizione, che quest'anno percorrerà per la prima volta l'intera penisola: 20 piazze italiane, una per ogni Regione, nelle quali si avrà la possibilità di sottoporsi a consulti medici gratuiti. La tappa alto atesina del Tour della Salute si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio, in Piazza del Tribunale, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, promossa da Asc Attività Sportive Confederate, con il supporto non condizionato di Eg Stada Group, ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano.

Nel prossimo week-end Bolzano si trasformerà in un villaggio dello sport e della salute, all'interno del quale, oltre ai controlli di tipo sanitario, si svolgeranno attività come karate e kung fu, canto, danza classica, balli folkloristici e balli di gruppo. All'interno della Screen Station, attrezzata con 6 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti e consulti medici, di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologico, con specialisti delle società scientifiche del settore. In particolare saranno offerti consigli su prevenzione e gestione di eventuali patologie, ma anche suggerimenti su corretta alimentazione e attività fisica.

Un altro servizio è lo Sportello d'Ascolto, con l'obiettivo di rispondere all'incremento di disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso si potrà ottenere un consulto gratuito. Tra le novità di quest'anno, uno sportello all'interno del quale opereranno dei veterinari che forniranno consigli utili a riconoscere i fattori di rischio riguardanti i propri animali da affezione. Un grande Palco-ledwall è invece destinato ad ospitare le attività motorie, sportive e aggregative e momenti formativi sulle manovre di disostruzione pediatrica e delle tecniche di utilizzo del defibrillatore. "Questa quinta edizione del Tour - sottolinea il presidente nazionale di Asc, Luca Stevanato - sta generando un entusiasmo contagioso". (ANSA).