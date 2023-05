Berlino valuta rischi per presenza orsi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Berlino sta valutando un eventuale rischio per viaggi in Trentino Alto Adige a causa della presenza degli orsi. Come ha spiegato il console onorario della Repubblica federale a Bolzano, l'avvocato Gerhard Brandstaetter ai microfoni di Rai Suedtirol, il ministero degli esteri tedesco ha chiesto informazioni in merito. Il materiale è stato inviato al consolato di Milano e le autorità tedesche inoltre sono state messe in contatto con gli enti competenti provinciali. Secondo Brandstaetter, alcuni cittadini tedeschi si sono rivolti al consolato onorario per avere informazioni in vista di un eventuale viaggio. Come evidenziato da Brandstaetter sui media tedeschi circolano anche notizie sbagliate come sul numero degli orsi in Alto Adige, che non sono 100 ma appena tre.

"Non esiste nessuna 'orso pandemia', anche se i fatti avvenuti in Trentino di certo hanno suscitato scalpore e causato effetti anche in Alto Adige e noi ora rettifichiamo questo", ha commentato Brandstaetter. Il consolo onorario si è detto convinto che Berlino "valuterà i fatti in modo oggettivo e casomai si metterà in contatto con gli uffici competenti" a Bolzano. Secondo Brandstaetter, l'opinione pubblica in Germania va tranquillizzata, comunque "si fa bene a non sottovalutare" gli effetti. "In Alto Adige registratiamo tre, quattro avvistamenti ma questi evidentemente bastano per creare allarmismi", così il console onorario a Rai Suedtirol.