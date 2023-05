Al via a Rovereto il Wired Next Fest

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - Al via il Wired Next Fest Trentino, in programma a Rovereto il 6 e 7 maggio, che sarà anche l'occasione per conoscere da vicino il sistema trentino della ricerca e della divulgazione scientifica. L'iniziativa si avvale del contributo dell'Università di Trento, di Trentino sviluppo, della Fondazione Bruno Kessler, della Fondazione Edmund Mach, dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (Iprase), del Museo delle scienze (Muse) e della Fondazione Hub innovazione Trentino.

Il cuore della città aprirà i palazzi e i suoi luoghi più significativi per dare spazio ai conferenze scientifiche, laboratori con i ricercatori e gli studenti delle scuole, alle dimostrazioni delle aziende e ai concerti.

Nelle aree di corso Bettini e via Roma dedicate agli "exhibit", diverse startup e aziende insediate negli incubatori d'impresa di Trentino sviluppo proporranno esperienze laboratoriali sul tema della meccatronica, della robotica e dell'intelligenza artificiale, mentre nell'area "Gaming" si potrà capire come i videogiochi si siano trasformati da passatempo a mercato multimilionario. Si potrà incontrare il robot antropomorfo dell'azienda Novotic e gli appassionati di motori potranno confrontarsi con gli studenti della scuderia universitaria E-Agle Trento Racing Team e ammirare da vicino la monoposto elettrica con cui partecipano al campionato di Formula Sae. In ambito biotecnologie e salute, ci si potrà invece immergere nell'esperienza immersiva inclusiva "Parco senza barriere".

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo ed in collaborazione con il Comune di Rovereto e l'Università di Trento. (ANSA).