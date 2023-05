Scontro frontale in galleria, otto feriti sulla statale 12

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Otto persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in uno scontro frontale fra due automobili sulla statale 12, a sud di Campodazzo, in galleria.

Tra i feriti ci sono anche due bambini che sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Bolzano. Uno dei feriti più gravi è stato portato con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites all'ospedale di Trento. Altrio tre feriti sono ricoverati due all'ospedale di Bressanone ed uno in quello di Bolzano. Sul posto, oltre alle organizzazioni di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e da poco è stata riaperta una corsia. le code si stanno lentamente smaltendo. (ANSA).