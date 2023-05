Appalti, giunta altoatesina approva ddl di semplificazione

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un disegno di legge che introduce, anche in Alto Adige, semplificazioni nelle procedure degli appalti pubblici in linea con il nuovo codice approvato a marzo a livello nazionale.

Con il nuovo codice degli appalti, il legislatore statale ha adeguato la disciplina in merito ai contratti pubblici al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, come richiesto dall'Ue in relazione al piano per la ripresa e ora, anche la normativa provinciale in materia si adegua. "Oltre ad alcuni adeguamenti di carattere terminologico, siamo intenzionati ad adottare una serie di disposizioni della nuova legislazione statale che contribuiranno a semplificare le procedure, accrescere la certezza del diritto e rafforzare gli operatori economici locali", ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che ha partecipato alla seduta da remoto, trovandosi a Roma per partecipare al consiglio dei ministri che aveva all'ordine del giorno due norme d'attuazione dello Statuto d'autonomia.

Il disegno di legge, che sarà ora trasmesso al consiglio provinciale, prevede, tra l'altro, semplificazioni nell'assegnazione degli appalti al di sotto della soglia prevista dall'Unione europea. Sarà, ad esempio, possibile l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro o di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Devono essere regolamentate ex novo la figura del responsabile unico del progetto, il termine sospensivo, le garanzie provvisorie e definitive e le modifiche al contratto.

