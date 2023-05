Admo Trentino ai vertici nazionali per indice donazione

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - Nel 2022 sono stati 1.105 i nuovi iscritti ad Admo Trentino, giovani che hanno scelto di mettersi a disposizione per entrare nel Registro dei donatori di midollo osseo (Italian Bone Marrow Donor Registry) sottoponendosi a un semplice prelievo di sangue (tipizzazione), che può essere fatto tra i 18 e i 35 anni. Il Laboratorio di tipizzazione del Servizio di immunoematologia e Trasfusionale dell'ospedale S.

Chiara di Trento ha messo a disposizione 882 posti per le tipizzazioni: 882 nuovi potenziali donatori sono stati inseriti nel Registro IBMDR diventando speranza di vita per i malati in attesa di trapianto di midollo osseo, spesso l'ultima e unica speranza di vita.

"Nel 2022 sono stati ben 22 i donatori effettivi di midollo osseo trentini - ha spiegato la dottoressa Nadia Ceschini, biologa responsabile del Laboratorio di tipizzazione della provincia di Trento -. Questo numero ci porta alle 138 donazioni totali in Trentino dalla fondazione del Registro provinciale, dal 1992 a oggi". In poco più di 30 anni, sono stati 138 i trentini che si sono sottoposti alla donazione di midollo osseo, una procedura che oggi, nell'85% dei casi, viene eseguita da sangue periferico, come una donazione di sangue più lunga. Solo nel 15% dei casi, spesso per pazienti molto piccoli che necessitano una maggiore concentrazione di midollo osseo, si esegue la modalità tradizionale di prelievo dalle creste iliache posteriori del donatore in anestesia totale.

Il 2022 è stato l'anno di una preziosa riconferma: la provincia di Trento si è distinta a livello nazionale e per il secondo anno consecutivo per il miglior indice di reclutamento (tipizzazione) e di donazione di midollo osseo.

Il presidente Alberto Zampiccoli, alla guida di ADMO da maggio 2022, ha voluto ringraziare anche "tutte le volontarie e i volontari che si spendono con grande passione in occasione delle campagne di raccolta fondi, per fare sensibilizzazione nei punti raccolta sangue, all'Università, negli istituti di istruzione superiore e durante le serate informative. Senza il loro insostituibile contributo non potremmo vantare gli ottimi risultati raggiunti". (ANSA).